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По словам Трампа, он считает недопустимым сложившуюся ситуацию, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "огромный перевес" по результатам голосования.

Американский лидер также пообещал устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Джо Байден победил на выборах президента США, набрав большинство голосов в ходе голосования коллегии выборщиков по результатам всенародного волеизъявления. Конгресс должен утвердить его победу 6 января. Трамп не признает поражение и требует пересчета голосов.