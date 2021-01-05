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Москва

Трамп пообещал «адскую битву» за президентский пост 

РИА Новости 55 минут назад
Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Джорджия заявил, что не будет "отдавать" Белый дом демократу Джо Байдену. Запись обращения опубликована на YouTube-канале WJCL News.
По словам Трампа, он считает недопустимым сложившуюся ситуацию, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "огромный перевес" по результатам голосования.
Американский лидер также пообещал устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.
Выборы в США: Трамп умолял отдать ему победу в Джорджии
Джо Байден победил на выборах президента США, набрав большинство голосов в ходе голосования коллегии выборщиков по результатам всенародного волеизъявления. Конгресс должен утвердить его победу 6 января. Трамп не признает поражение и требует пересчета голосов.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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