Лукашенко назвал коронавирус «наказанием Божьим» 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности вопросов экологии для страны и предположил, что Бог наказал человечество пандемией коронавируса за хамское отношение к природе.

"В своем послании (новогоднем обращении — ред.) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими", — приводит слова Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало во время общения президента с трудовым коллективом предприятия "Горизонт" в Минске.

Он обратил внимание на важность вопросов экологии, чтобы обеспечить хорошие условия для жизни и здоровья людей, и пояснил, что поэтому в стране и развернута кампания по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений.

"Полностью на электричество (новые жилые дома — ред.) переводим. И вы видите, что электромобили свои мы уже начинаем производить. Не только покупать. Очень стимулируем", — отметил президент.

Кроме того, напомнил он, в сфере городского транспорта уже активно используются электробусы.

Лукашенко отметил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

"У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать", — уверен белорусский президент.

В этой связи он напомнил о строительстве первой АЭС в стране, электроэнергия от которой будет использоваться как раз на эти цели. Станция также позволит значительно сэкономить на закупке импортного газа, добавил президент.