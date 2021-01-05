Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лукашенко назвал коронавирус «наказанием Божьим» 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Лукашенко назвал коронавирус «наказанием Божьим»
Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности вопросов экологии для страны и предположил, что Бог наказал человечество пандемией коронавируса за хамское отношение к природе.

"В своем послании (новогоднем обращении — ред.) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими", — приводит слова Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало во время общения президента с трудовым коллективом предприятия "Горизонт" в Минске.

Он обратил внимание на важность вопросов экологии, чтобы обеспечить хорошие условия для жизни и здоровья людей, и пояснил, что поэтому в стране и развернута кампания по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений.

"Полностью на электричество (новые жилые дома — ред.) переводим. И вы видите, что электромобили свои мы уже начинаем производить. Не только покупать. Очень стимулируем", — отметил президент.

Кроме того, напомнил он, в сфере городского транспорта уже активно используются электробусы.
Лукашенко отметил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

"У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать", — уверен белорусский президент.

В этой связи он напомнил о строительстве первой АЭС в стране, электроэнергия от которой будет использоваться как раз на эти цели. Станция также позволит значительно сэкономить на закупке импортного газа, добавил президент.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году. В декабре 2020 года начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока.
Видео дня. Заплевавших Вечный огонь азербайджанцев заставили извиниться
Последние новости
Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина В России предложили провести амнистию кредитов В России предложили провести амнистию кредитов Безобидный симптом оказался предвестником рака Безобидный симптом оказался предвестником рака
Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Росатом , ИА Sputnik , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
00:17
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
Шоу-бизнес
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
00:29
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
Общество
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
00:05
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
Шоу-бизнес
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
01:03
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
Происшествия
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
00:22
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
В мире Европа
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
00:43
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
Происшествия
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
00:42
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
В мире Наука и техника
Машину эвакуировали вместе с водителем
00:22
Машину эвакуировали вместе с водителем
Происшествия Новости Москвы
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
01:31
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение