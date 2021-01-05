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Пашинян ушел на самоизоляцию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 5 января 2021
Пашинян ушел на самоизоляцию
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян.

«Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится на самоизоляции», — заявила Геворгян изданию «Арменпресс».

Так она ответила на вопрос, почему Пашинян отсутствовал на литургии в честь Рождества Христова.
При этом пресс-секретарь не уточнила, с чем конкретно связана самоизоляция премьера: заболел Пашинян снова или инфекцию выявили у кого-то из его окружения.
По данным «Интерфакс-Азербайджан», с раннего утра у собора Святого Георгия в Ереване собрались сотни противников премьера, чтобы не пустить Пашиняна на рождественскую литургию.
Ранее стало известно, что коронавирус выявили у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне.
В декабре сообщалось, что министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.
В конце ноября российский Минздрав сообщал, что глава ведомства Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах.
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В мире , Армен Саркисян , Никол Пашинян , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Армения , Ереван , Лондон , Великобритания
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