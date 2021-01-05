Пашинян ушел на самоизоляцию 

«Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится на самоизоляции», — заявила Геворгян изданию «Арменпресс».

Так она ответила на вопрос, почему Пашинян отсутствовал на литургии в честь Рождества Христова.

При этом пресс-секретарь не уточнила, с чем конкретно связана самоизоляция премьера: заболел Пашинян снова или инфекцию выявили у кого-то из его окружения.

По данным «Интерфакс-Азербайджан» , с раннего утра у собора Святого Георгия в Ереване собрались сотни противников премьера, чтобы не пустить Пашиняна на рождественскую литургию.

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне.

В декабре сообщалось, что министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.