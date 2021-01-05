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Президент Армении заразился коронавирусом 

РИА Новости и ещё 8 32 минуты назад
Президент Армении заразился коронавирусом в Лондоне
Фото: РИА Новости
Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, он самоизолировался, сообщили во вторник РИА Новости в администрации президента.

"Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.
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В мире , Армен Саркисян , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Армения , Лондон , Великобритания
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