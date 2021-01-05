Президент Армении заразился коронавирусом в Лондоне

"Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными", — сказал собеседник агентства.