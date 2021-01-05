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Москва

Опубликовано видео ссоры роботов-библиотекарей в Китае 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Роботы-помощники Туту и Ванбао поссорились в одной из библиотек в провинции Цзянси, расположенной на востоке Китая. Видео опубликовано на портале QQ.
Посетитель учреждения отсканировал QR-код у одного из электронных библиотекарей, чтобы задать ему вопрос. Но в дело вмешался его коллега, который тоже захотел помочь человеку. В итоге между ассистентами произошла словесная перепалка.
На кадрах видно, как они ссорятся, периодически отворачиваясь друг от друга. Под конец конфликта Ванбао все же признал свою вину, а Туту обвинил оппонента в непостоянстве. В Сети предположили, что вместо машин говорили люди, но очевидцы утверждают обратное.
В мире , Видео , Наука и техника
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