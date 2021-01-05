Опубликовано видео ссоры роботов-библиотекарей в Китае 

Роботы-помощники Туту и Ванбао поссорились в одной из библиотек в провинции Цзянси, расположенной на востоке Китая . Видео опубликовано на портале QQ.

Посетитель учреждения отсканировал QR-код у одного из электронных библиотекарей, чтобы задать ему вопрос. Но в дело вмешался его коллега, который тоже захотел помочь человеку. В итоге между ассистентами произошла словесная перепалка.

На кадрах видно, как они ссорятся, периодически отворачиваясь друг от друга. Под конец конфликта Ванбао все же признал свою вину, а Туту обвинил оппонента в непостоянстве. В Сети предположили, что вместо машин говорили люди, но очевидцы утверждают обратное.