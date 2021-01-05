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Москва

Мемуары Байдена решили выпустить на русском языке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Мемуары избранного президента США Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» впервые появятся в России в апреле 2021 года, сообщили в издательстве «Эксмо».
Мемуары впервые были опубликованы в 2007 году, когда Байден был сенатором, в них он рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга его жены Джилл Байден «Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя» появится на книжных прилавках в мае 2021 года, передает РИА «Новости».
Также к изданию в России в марте готовятся мемуары вице-президента США Камалы Харрис «Истины, которым мы следуем: американский путь», где описаны события ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии, борьба с администрацией Дональда Трампа и многое другое.
Напомним, согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РИА Новости , США
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