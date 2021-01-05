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Москва

Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Газета.Ru и ещё 2 59 минут назад
Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, экс-аналитика вооруженных сил США и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг и бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо Корриган в Нобелевский комитет.
Корриган напомнила, что все трое по отдельности выдвигались на Нобелевскую премию, однако ни один из них ее пока не получил.

"Причины, по которым я выдвигаю их вместе, просты: по отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей…", — написала лауреат.

По ее словам, вместе жизни Ассанжа, Мэннинг и Сноудена, их самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа.
В настоящее время основатель Wikileaks находится в Великобритании и по-прежнему рискует экстрадицией в Соединенные Штаты, несмотря на отказ суда Лондона в экстрадиции 4 января. Корриган считает, что Ассанж может подвергнуться в США "жестокому, унизительному и бесчеловечному обращению" и даже быть приговоренным к смертной казни.
Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) за передачу Ассанжу сведения отсидела семь лет в тюрьме, пока не была помилована экс-президентом США Бараком Обамой.
А Сноуден, раскрывший масштабные секретные программы слежки американских спецслужб, нашел убежище в России и не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения, отметила Корриган. Она добавила, что все трое следовали своей совести и с любовью исполнили свой долг.
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В мире , Видео , Барак Обама , Эдвард Сноуден , Брэдли Мэннинг , АНБ , Wikileaks , ЦРУ , Лондон , США , Великобритания
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