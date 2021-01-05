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Англия вводит третий локдаун из-за коронавируса 

BFM.RU 23 минуты назад
Англия вводит третий локдаун из-за коронавируса
Фото: Reuters
На территории Англии с 5 января вводится третий национальный локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил премьер-британии Борис Джонсон. Он отметил, что новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью, передает ВВС.
Со вторника английские школы переходят на режим удаленной работы. Местным жителям позволено выходить только на прогулку, к врачу, или в магазин.
Летние экзамены для учащихся отменяются, или будут проходить по особым правилам. Студенты университетов продолжат обучение дистанционно. Рестораны будут работать на вынос, но не продавать алкоголь.
Спортивные сооружения на открытом воздухе, теннисные корты и спортплощадки под открытым небом будут закрыты. Нынешний локдаун аналогичен весеннему. Сроки окончания локдауна зависят от динамики заражения, отметил премьер.
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В мире , Борис Джонсон , Великобритания
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