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В Индии проверяют данные о возможной вспышке птичьего гриппа 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Примерно 1 700 птиц, в основном горных гусей, обнаружены мертвыми у озера Понг-Дам в округе Кангра северного индийского штата Химачал-Прадеш. Как сообщил во вторник телеканал NDTV, региональные власти приняли решение полностью закрыть доступ к озеру и остановить туризм в этом районе в качестве меры предосторожности против возможной вспышки птичьего гриппа.
По его информации, окружной магистрат округа Кангра распорядился, чтобы ни люди, ни скот не приближались к озеру ближе 1 км до дальнейшего уведомления. Власти направили в район озера специальную группу для выяснения обстоятельств гибели птиц. Вокруг водоема также была создана зона наблюдения радиусом 9 км для того, чтобы следить за развитием инцидента. Руководство округа выпустило распоряжение о временном строгом запрете на продажу птицы и выловленной в озере рыбы в ряде районов.
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Озеро Понг-Дам — это водохранилище, появившееся после строительства в 1974 году в этом районе плотины для сбора воды в сельскохозяйственных целях. Водоем быстро заселили многочисленные водоплавающие птицы, в том числе перелетные. Теперь эта зона объявлена заповедником. Его активно посещают туристы с целью наблюдения за птицами и фотосъемки.
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В мире , Видео , Индия
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