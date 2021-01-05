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ЦРУ предложило работу «людям различного происхождения из всех слоев общества» 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
ЦРУ предложило работу «людям различного происхождения из всех слоев общества»
Фото: Reuters
На обновленном сайте ЦРУ ведомство приглашает на работу «людей различного происхождения из всех слоев общества», которые готовы трудиться «во благо нации».
ЦРУ предлагает «найти свое призвание», ознакомившись с вакансиями. На должность могут претендовать граждане США в возрасте от 18 лет, готовые переехать в Вашингтон и пройти проверку безопасности, а также медицинское освидетельствование. Associated Press подчеркивает, что давно прошли времена, когда в ЦРУ работали только белые мужчины, окончившие университеты «Лиги плюща», передает РИА «Новости».
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В мире , Associated Press , РИА Новости , США
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