Трамп предрек «начало коммунизма» в США

Если к власти в США придут демократы, это станет «началом коммунизма» для Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп на митинге в Джорджии.

Он выступил в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Трамп заявил, что от решения избирателей «зависит страна». «Весь мир смотрит, — сказал он. — Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны». Трамп заявил, что «радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», но республиканцы намерены «сражаться».

Трамп продолжил настаивать, что «с большим отрывом» победил на президентских выборах. Как подчеркнул Трамп, он прибыл в Джорджию, чтобы «демократы не украли голоса». Он призвал избирателей «не позволить демократам украсть Белый дом», передает ТАСС