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Трамп предрек «начало коммунизма» в США при победе демократов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 13 минут назад
Трамп предрек «начало коммунизма» в США
Фото: EPA
Если к власти в США придут демократы, это станет «началом коммунизма» для Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп на митинге в Джорджии.
Он выступил в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Трамп заявил, что от решения избирателей «зависит страна». «Весь мир смотрит, — сказал он. — Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны». Трамп заявил, что «радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», но республиканцы намерены «сражаться».
Трамп продолжил настаивать, что «с большим отрывом» победил на президентских выборах. Как подчеркнул Трамп, он прибыл в Джорджию, чтобы «демократы не украли голоса». Он призвал избирателей «не позволить демократам украсть Белый дом», передает ТАСС.

«Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — заявил Трамп, пообещав, что ситуация в ближайшее время изменится. Действующий президент сказал: «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», — передает РИА «Новости».

Напомним, избранный президент Джозеф Байден на митинге в Джорджии раскритиковал Трампа за то, что он только жалуется и «попросту не хочет работать». 5 января в американском штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат США. В том случае, если оба мандата достанутся демократам, в Сенате возникнет паритет — 50 на 50, и тогда судьбу наиболее важных законов и назначений будет решать 101-й голос — голос вице-президента США Камалы Харрис.
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Комментарии 3
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Сенат США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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