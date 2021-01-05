Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Пара сбежала от пандемии на крошечный остров 

Мир24 и ещё 1 14 минут назад
Пара сбежала от пандемии на крошечный остров
Фото: Сергей Гапон, «Мир 24»
Пара из Великобритании сбежала от коронавируса на крошечный остров, который находится у побережья Ирландии. На Оуэй нет ни электричества, ни водопровода, однако туда еще не добрался коронавирус, пишет The Sun.
Люк и Сара Фланаган из Лидса переехали 14 марта прошлого года. Это произошло буквально за несколько дней до того, как в Великобритании ввели карантин.
Влюбленные просто хотели побыть вдвоем, поэтому арендовали небольшой коттедж на острове. На острове Оуэй нет постоянных жителей, летом туда приезжают лишь несколько человек.
Молодые люди завели собственное хозяйство, они ловят рыбу и разводят кур. Чтобы попасть на материк, нужна лодка. Летом пара запаслась продуктами, чтобы сделать запасы на зиму.
Недавно четыре сотни британцев сбежали из карантина на швейцарском курорте. Туристы должны были находиться в изоляции в своих номерах на протяжении 10 дней, но они покинули свое местоположение.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Мир24: последние новости
ВОЗ разрешила применять вакцину Pfizer/BioNTech в экстренных случаях ВОЗ разрешила применять вакцину Pfizer/BioNTech в экстренных случаях Индия изолировала и выделила «британский» штамм коронавируса Индия изолировала и выделила «британский» штамм коронавируса В Грузии впервые выявили «британский» штамм коронавируса В Грузии впервые выявили «британский» штамм коронавируса
Комментарии
В мире , Ирландия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал