Пара сбежала от пандемии на крошечный остров 

Пара из Великобритании сбежала от коронавируса на крошечный остров, который находится у побережья Ирландии . На Оуэй нет ни электричества, ни водопровода, однако туда еще не добрался коронавирус, пишет The Sun.

Люк и Сара Фланаган из Лидса переехали 14 марта прошлого года. Это произошло буквально за несколько дней до того, как в Великобритании ввели карантин.

Влюбленные просто хотели побыть вдвоем, поэтому арендовали небольшой коттедж на острове. На острове Оуэй нет постоянных жителей, летом туда приезжают лишь несколько человек.

Молодые люди завели собственное хозяйство, они ловят рыбу и разводят кур. Чтобы попасть на материк, нужна лодка. Летом пара запаслась продуктами, чтобы сделать запасы на зиму.