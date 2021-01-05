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Британский штамм COVID-19 впервые выявили в штате Нью-Йорк 

News.ru 12 минут назад
Британский штамм COVID-19 впервые выявили в штате Нью-Йорк
Фото: Michael Appleton/Mayoral Photogr/Global Look Press
Первый случай заражения так называемым британским штаммом коронавируса выявлен у жителя американского штата Нью-Йорк. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
Куомо уточнил, что штамм выявлен в результате тестирования жителя округа Саратова, который, насколько известно, не путешествовал в недавнем времени. Тест провела лаборатория Уодсворта, написал губернатор в своём микроблоге.
Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством. 4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Локдаун продлится как минимум до середины февраля.
Как писал NEWS.ru ранее, новый штамм был выявлен у двух бразильцев. Об этом заявили власти штата Сан-Паулу. Одна из инфицированных — местная жительница 25 лет, которая контактировала с людьми, ранее приехавшими из Великобритании. Второй заразившийся — её 34-летний знакомый
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Комментарии
В мире , COVID-19 , Борис Джонсон , Нью-Йорк , Саратов , Саратовская Область , США , Великобритания
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