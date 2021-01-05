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В Словакии выявили заболевших новым типом коронавируса 

RT на русском 40 минут назад
В Словакии выявили заболевших новым типом коронавируса
Фото: Reuters
В Словакии выявили первые случаи заболевания новой разновидностью коронавируса, которую ранее обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава словацкого Минздрава Марек Крайчи.

«Уже в первых образцах, взятых в районе Михаловце, специалистам из братиславского университета Коменского удалось идентифицировать так называемую «английскую мутацию», — написал он в Facebook.

Ранее первый случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в Грузии.
14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.
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В мире , Минздрав РФ , Грузия , Лондон , Словакия , Великобритания
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