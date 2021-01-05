В Греции назвали российскую вакцину «непроверенной» 

Председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса

Российскую и китайскую вакцины Теодориду упомянула на брифинге в понедельник вечером, рассказывая о ходе кампании по вакцинации в Греции , где применяют вакцину Pfizer/BioNTech, в ускоренном порядке получившую от европейских властей разрешение на использование. Ранее российские власти заявляли о конкуренции — и не всегда добросовестной — со стороны крупнейших мировых производителей в отношении российской вакцины. Между тем производители используемых в Греции вакцин освобождены от юридической ответственности за возможные побочные последствия в результате применения препарата.

"Вакцина является научным достижением 2020 года. Она была изготовлена за несколько месяцев, в отличие от других классических вакцин, таких как вакцина от кори, производство которых заняло более 10 лет", — заявила Теодориду.

"Причинами, которые привели к быстрому производству вакцин, были, конечно же, развитие биотехнологии, опыт научных усилий по приготовлению других вакцин против других инфекционных заболеваний, сотрудничество научных центров, финансирование производства вакцин", — сказала она.

По ее словам, благодаря полумиллиону добровольцев, внесших значительный вклад в клинические испытания, теперь есть эффективные и безопасные вакцины.

"В нашей стране вакцинация идет нормально и планово, и мы считаем, что с большей доступностью наша страна хорошо отреагирует на эту серьезную угрозу коронавируса. В январе ожидается больше вакцин. У нас есть Pfizer/BioNTech, мы также ожидаем Moderna, и одобрение вакцины AstraZeneca может быть быстрым. Это вакцина, которая уже получила одобрение регулирующих органов Великобритании и, как ожидается, получит одобрение от соответствующего Европейского агентства по лекарственным средствам", — сказала Теодориду.

"Следует отметить, что высокие показатели вакцинации в некоторых странах появились потому, что эти страны, такие как Россия или Китай, проявили смелость и рискнули применить в широком масштабе вакцины, необходимые клинические исследования которых не были завершены", — заявила председатель комитета.

Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора , вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.

Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов. В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.

Ход вакцинации

Генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге сообщил, что в Греции за день сделано 5665 прививок, а с 27 декабря более 9,5 тысяч прививок.

"Сегодня передана еще одна партия в 83 500 доз вакцины Pfizer, и запасы сейчас составляют 152 580 доз, и мы уже распределили 24 870 доз в центры вакцинации", — сказал Фемистоклеус.

По его словам, исходя из численности населения и проведенных прививок, Греция по уровню охвата вакцинацией находится на среднем уровне по странам Европейского союза

Генсекретарь отметил проблемы с вакцинацией в ряде стран.

"О трудностях свидетельствует то, что во Франции с 27 декабря по сегодняшний день было проведено 500 вакцинаций, в Бельгии — 700, а в Испании — 25 476 вакцинаций. В Нидерландах и Швейцарии из-за проблем с поставками вакцинация еще не началась и начнется 8 января 2021 года", — сказал он.

Он сообщил, что к 8 января Греция планирует делать более 8 000 прививок в день, а к 20 января привить порядка 120 тысяч человек.

Ранее власти Греции заявляли, что планируют ежемесячно вакцинировать от коронавируса 2,1 миллиона человек в созданных 1018 центрах вакцинации. Греция намерена закупить до конца июня 25 миллионов доз вакцин на 11 миллионов человек, чтобы все греки могли пройти вакцинацию.