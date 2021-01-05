США обвинили Иран в «ядерном шантаже»

Американские власти расценивают решение Ирана обогащать уран до 20% как ядерный шантаж, заявил представитель Госдепа

Программа обогащения, которую проводил Иран, изначально разрабатывалась в секрете, в том числе и в Фордо, и Иран сохранил большой архив записей из прошлой программы ядерного оружия, а также многих ключевых сотрудников, которые руководили этой программой. США и другие члены международного сообщества будут оценивать действия Ирана в свете его провокационного послужного списка, — заявил собеседник агентства.

4 января Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%. МАГАТЭ после предоставления обновлённого ВИК (вопросника по информации о конструкции) подтвердило это. Ранее в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщалось, что Иран планирует установить ещё три каскада усовершенствованных центрифуг IR-2m на заводе по обогащению урана в Натанзе.