В Раде инициировали сбор подписей за регистрацию российской вакцины 

"Это пенсионеры, которые не знают, что делать и куда прятаться от пандемии. Это молодые люди, которые переживают за своих родителей, бабушек, дедушек. Это люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют своей жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти", — пояснил он.