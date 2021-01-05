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В Раде инициировали сбор подписей за регистрацию российской вакцины 

РИА Новости 1 час назад
В Раде инициировали сбор подписей за регистрацию российской вакцины
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" инициирует сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский.
Ранее председатель политсовета партии Виктор Медведчук рассказал, что харьковская компания "Биолек" обратилась в украинский Минздрав с заявлением о госрегистрациии "Спутника V". Главный санитарный врач и замглавы ведомства Виктор Ляшко при этом отмечал, что слухи о госрегистрации на Украине российского препарата от COVID-19 не соответствуют действительности. По его словам, в стране будут использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.

"Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины "Спутник V". Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины", — цитирует Марчевского пресс-служба партии.

По его словам, сбор подписей начнут с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда (города в Донецкой области. — Прим. ред.), затем охватят Донецкую область, Луганскую область и "всю Украину".
Марчевский указал, что большое число жителей Украины регулярно обращается к "Оппозиционной платформе — За жизнь" по поводу вакцины.

"Это пенсионеры, которые не знают, что делать и куда прятаться от пандемии. Это молодые люди, которые переживают за своих родителей, бабушек, дедушек. Это люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют своей жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти", — пояснил он.

Как подчеркивал украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев не может использовать российскую вакцину от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний. По его словам, сейчас речи о закупке препарата не идет. В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием Москвы против Киева.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Зеленский же призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. Медведчук, в свою очередь, заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" — это преступление, а виновные должны понести ответственность.
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В мире , Денис Шмыгаль , Виктор Медведчук , Виктор Ляшко , Дмитрий Кулеба , Владимир Путин , Минздрав РФ , МИД , ЕС
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