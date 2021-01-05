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США призвали Иран немедленно освободить южнокорейский танкер 

РИА Новости и ещё 1 37 минут назад
США потребовали от Ирана освободить танкер Южной Кореи
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File
США призывают Иран немедленно отпустить задержанный южнокорейский танкер, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

"США отслеживают сообщения о том, что иранский режим задержал танкер под флагом Республики Корея. Режим продолжает угрожать правам и свободам мореплавания в Персидском заливе в рамках своих явных попытках шантажировать международное сообщество, чтобы оно сократило давление санкций. Мы присоединяемся к призыву Южной Кореи к Ирану немедленно освободить танкер", — сказал представитель госдепа.

Ранее Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно, агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ. Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией. Иран подтвердил задержание южнокорейского судна из-за загрязнения воды нефтью.
По данным МИД Южной Кореи, во второй половине дня в понедельник южнокорейское судно, перевозящее химикаты, которое плыло в водах Хормузского пролива в районе Омана, "по запросу иранских служб о расследовании" начало движение в сторону территориальных вод Ирана.
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В мире , Госдеп США , Associated Press , РИА Новости , Иран , Южная Корея , США , Южный
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