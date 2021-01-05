США потребовали от Ирана освободить танкер Южной Кореи

"США отслеживают сообщения о том, что иранский режим задержал танкер под флагом Республики Корея. Режим продолжает угрожать правам и свободам мореплавания в Персидском заливе в рамках своих явных попытках шантажировать международное сообщество, чтобы оно сократило давление санкций. Мы присоединяемся к призыву Южной Кореи к Ирану немедленно освободить танкер", — сказал представитель госдепа.