В ООН призвали Иран отказаться от обогащения урана

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) обратился к Ирану с призывом соблюдать условия ядерной сделки и отказаться от обогащения урана до 20%. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак

"Мы ясно дали понять, что все стороны должны выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, — отметил он. — Мы призываем в том числе и Иран выполнять условия СВПД и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)".

1 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.