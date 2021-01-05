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Трамп пообещал показать «реальные» итоги выборов президента США 

Газета.Ru и ещё 2 10 минут назад
Трамп пообещал показать «реальные» итоги выборов президента США
Фото: EPA
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал предоставить "истинные" результаты президентских выборов. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Как можно сертифицировать результаты голосования, когда утверждаемые итоги достоверно ошибочны? Вы увидите реальные цифры сегодня вечером во время моего выступления, но прежде всего 6 января", — говорится в сообщении.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.
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