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Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента 

Профиль и ещё 24 58 минут назад
Байден накинулся на Трампа с обвинениями в плохой работе
Фото: ©CHANDAN KHANNA / AFP / EastNews
Избранный президент США Джозеф Байден выступил перед сторонниками в Джорджии. В ходе своей речи он подверг критике работу действующего президента США Дональда Трампа.
По мнению демократа, Трамп только «ноет и жалуется» из-за результатов выборов вместо того, чтобы бороться с коронавирусом. «Я не понимаю, почему он до сих претендует на президентскую должность, он попросту не хочет работать», — заявил Байден, передает ТАСС.
Трамп также выступил в Джорджии перед своими сторонниками. Он ответил на эти обвинения и пообещал выиграть в восьми штатах. «Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — передает РИА Новости слова американского лидера.
Напомним, 5 января в Джорджии состоится второй тур выборов в Сенат США. Лидеры от демократов и республиканцев приехали в штат, чтобы поддержать кандидатов. Ранее Белый дом распространил расписание Трампа, в котором указано, что американский лидер планирует выступить на «победном» митинге в Дэлтоне, штат Джорджия.
6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса будут обсуждать результаты голосования коллегии выборщиков по итогам президентских выборов. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила окончательные итоги выборов в США, согласно которым представитель Демократической партии Джозеф Байден станет 46-м президентом США. В его поддержку выступили 306 выборщиков, Трампа поддержали 232. Для победы необходимый минимум составляет 270 голосов.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Сенат США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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