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Шотландия вводит полный карантин из-за COVID-19 

ТК «Звезда» 1 час назад
Шотландия вводит полный карантин из-за COVID-19
Фото: Reuters
В Шотландии со вторника вводится режим полного карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила первый министр региона Никола Стерджен.

«Я могу подтвердить, что мы решили ввести сегодня с полуночи законодательное требование оставаться дома за исключением случаев, когда выход из дома является жизненной необходимостью» — сказала Стерджен в ходе выступления в парламенте Шотландии.

Политик дополнила, что карантин аналогичен режиму локдауна, который был введен весной 2020 года. Тогда жителям разрешалось посещать магазины и гулять в течение одного часа в день. Детали нынешнего карантина будут опубликованы позже. Ограничения продлятся до конца января.
Стерджен отметила, что большинство выявленных случаев заражения вызвано новым штаммом COVID-19. Сдерживать его власти Шотландии планируют как с помощью карантина, так и с помощью вакцинации.
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В мире , Соединенное Королевство , Шотландия
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