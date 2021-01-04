Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко обвинил главного санитарного врача страны Виктора Ляшко во лжи из-за заявления о невозможности зарегистрировать на Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по причине незавершенной третьей фазы испытаний.

Кравченко напомнил в Facebook, что в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией, так как полная процедура клинических исследований и регистрации занимает 2-3-5 лет, включая IV фазу 10-12 лет».

По словам медика, в настоящий момент по экстренной системе зарегистрировано восемь вакцин, и ни одна из них не завершила третью фазу испытаний.

Сергей Кравченко призвал Ляшко и других официальных лиц «прекратить врать украинскому народу».