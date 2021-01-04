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Москва

Врачи поспорили с властями Украины о российской вакцине 

Вероника Полынина 1 час назад
Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко обвинил главного санитарного врача страны Виктора Ляшко во лжи из-за заявления о невозможности зарегистрировать на Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по причине незавершенной третьей фазы испытаний.
Кравченко напомнил в Facebook, что в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией, так как полная процедура клинических исследований и регистрации занимает 2-3-5 лет, включая IV фазу 10-12 лет».
По словам медика, в настоящий момент по экстренной системе зарегистрировано восемь вакцин, и ни одна из них не завершила третью фазу испытаний.
Сергей Кравченко призвал Ляшко и других официальных лиц «прекратить врать украинскому народу».
Как сообщал «Рамблер», 2 января глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявление о госрегистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». После этого Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, а озвученная Медведчуком информация не соответствует действительности.
Комментарии 25
В мире , Сергей Кравченко , Виктор Медведчук , Виктор Ляшко , Минздрав РФ , ВОЗ
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