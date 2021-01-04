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В Грузии впервые выявили «британский» штамм коронавируса 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В Грузии впервые выявили «британский» штамм коронавируса
Фото: РИА Новости
Грузинские врачи впервые в республике выявили новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии.

"Мы изучали три подозрительных случая. В двух случаях существование нового штамма не подтвердилось, однако в третьем, образцы которого были взяты в середине декабря, подтвердилась мутация S гена, характерная для нового "британского" штамма", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, инфицированным является мужчина, которому больше 50 лет. Его состояние удовлетворительное. Он находится в изоляции, контакты установлены.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодня в стране выявлены 229 763 новых случая заражения, 222 405 пациентов выздоровели, 2 628 больных умерли.
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