В Грузии впервые выявили «британский» штамм коронавируса 

Грузии. Грузинские врачи впервые в республике выявили новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава

"Мы изучали три подозрительных случая. В двух случаях существование нового штамма не подтвердилось, однако в третьем, образцы которого были взяты в середине декабря, подтвердилась мутация S гена, характерная для нового "британского" штамма", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, инфицированным является мужчина, которому больше 50 лет. Его состояние удовлетворительное. Он находится в изоляции, контакты установлены.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодня в стране выявлены 229 763 новых случая заражения, 222 405 пациентов выздоровели, 2 628 больных умерли.