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Эксперты рассказали о главных рисках 2021 года 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Эксперты рассказали о главных рисках 2021 года
Фото: © fotolia.com/ Johanna Goodyear
Консалтинговая компания Eurasia Group составила рейтинг из десяти рисков, с которыми мир столкнется в наступившем 2021 году. Об этом сообщает РБК.
На первом месте в списке стоит "разделенная Америка" — ситуация, когда примерно половина населения США будет считать нелегитимным каждого нового президента. По мнению экспертов, такая обстановка сложится в Соединенных Штатах с приходом к власти Джо Байдена. Она отразится на геополитической ситуации во всем мире и приведет к рецессии в этой сфере.
На втором месте в рейтинге Eurasia Group находится затяжная пандемия COVID-19. На фоне вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных. Это приведет к общественным беспорядкам во многих странах. Кроме того, последствиями пандемии станут сокращения рабочих, потеря доверия к власти, долговые кризисы у развивающихся стран.
Третьим по значимости риском компания называет борьбу против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.
В топ-10 Eurasia Group также включила следующие мировые риски:
Рост напряженности в отношениях между США и Китаем;
Сложности с передачей данных в международном формате;
Вероятность глобального конфликта в цифровом пространстве;
Проблемы турецкой экономики, которые могут привести к политическим последствиям;
Спад экономик стран Ближнего Востока из-за низкой цены на нефть;
Уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ;
Политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.
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В мире , Ситуация в мире , Джозеф Байден , Китай , США
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