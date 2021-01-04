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Москва

На Украине люди перекрыли трассу, требуя уменьшить стоимость доставки газа 

News.ru 17 минут назад
Почти 300 человек в Полтавской области Украины выступают против высоких цен на распределение газа. Они перекрыли трассу Киев — Харьков вблизи села Засулье.
Акцию начали в 10:15. Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа, — говорится в сообщении пресс-службы полиции Полтавской области.
Киеву придется просить Москву о срочных поставках газа из-за роста цен в Европе
Участники акции находятся на пешеходом переходе. За порядком следят местные правоохранители.
Ранее «Нафтогаз» повысил стоимость газа для украинцев с сентября 2020 года на 10–45% относительно августа прошлого года. Стоимость кубического метра газа составила 4,7 гривны. Для пользующихся годовым тарифом стоимость газа увеличилась на 10%, с 4,73 гривны за куб. метр до 5,24 гривны.
В мае 2020 года стало известно, что транзит природного газа из России через украинскую газотранспортную систему сократился на 40%. Он составил 4,4 млрд куб. метров в апреле 2020 года, что на 46% меньше показателя апреля 2019 года, писал NEWS.ru.
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В мире , Видео , Происшествия , Нафтогаз
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