"Всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухань, где он был искусственно произведен. Почти все мировые ученые и эксперты в области контроля за заболеваниями, включая американских специалистов в данной области, подвергли ее критике. Китайские ученые неоднократно давали комментарии по данному вопросу средствам массовой информации. Американские СМИ также посещали Уханьский институт вирусологии, где им с профессиональной точки зрения сообщали о реальном положении дел", — заявила дипломат.