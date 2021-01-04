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Москва

В МИД КНР назвали теорию об утечке коронавируса из лаборатории ложью и клеветой 

ТАСС и ещё 7 57 минут назад
Китай считает ложью высказанную заместителем советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджером теорию о том, что причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-COV-2 из лаборатории в городе Ухань. С таким утверждением в понедельник в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухань, где он был искусственно произведен. Почти все мировые ученые и эксперты в области контроля за заболеваниями, включая американских специалистов в данной области, подвергли ее критике. Китайские ученые неоднократно давали комментарии по данному вопросу средствам массовой информации. Американские СМИ также посещали Уханьский институт вирусологии, где им с профессиональной точки зрения сообщали о реальном положении дел", — заявила дипломат.

Она также добавила, что китайские журналисты неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие подобные утверждения.

"Господин Поттинджер, будучи высокопоставленным чиновником правительства Соединенных Штатов, продолжает повторять уже ранее звучавшую ложь и клевету. Я очень надеюсь, что американская сторона внесет ясность, чем является данное заявление: личным мнением господина Поттинджера или официальной позицией США", — отметила представитель МИД КНР.

На прошлой неделе издание Daily Mail опубликовало заявление Поттинджера, в котором чиновник со ссылкой на информацию разведки назвал самой вероятной причиной пандемии утечку коронавируса SARS-COV-2 из лаборатории в городе Ухань.
В мае президент США Дональд Трамп предположил, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин тогда заявила, что предположения главы Белого дома об утечке коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухань из-за "глупой ошибки в Китае" противоречат действительности.
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В мире , Видео , Хуа Чуньин , Дональд Трамп , МИД , Китай , США
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