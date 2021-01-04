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В Греции врач попал в реанимацию после вакцины Pfizer 

РИА Новости 14 минут назад
В Греции врач попал в реанимацию после вакцины Pfizer
Фото: РИА Новости
Заместитель руководителя больницы в пригороде Афин помещен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких с симптомами инфекции нижних дыхательных путей вскоре после прививки от коронавируса, Минздрав не видит связи между вакцинацией и возникшей инфекцией, сообщает телеканал Skai.

"Заместитель начальника госпиталя Триасиос (в городке Элевсина в пригороде Афин) проходит интубационное лечение в Главной государственной больнице Никаи. У 54-летнего мужчины, у которого не было основного заболевания, в прошлую среду проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Он прошел тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, и не имел никаких симптомов (одышка, лихорадка, кашель)", — информирует телеканал.

В канун Нового года его состояние ухудшилось, а 1 января его интубацию сочли необходимой, так как был поставлен диагноз "дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей", сообщает Skai.

"И инфекция, и госпитализация 54-летнего мужчины спровоцировали реакцию противников вакцинации, при этом министерство здравоохранения указало, что нет убедительных доказательств связи с вакцинацией, которую он прошел в прошлое воскресенье в рамках запуска операции "Свобода" по вакцинации населения от коронавируса. В Минздраве уточняют, что заместитель руководителя был вакцинирован и была исследована его история на аллергию в соответствии с предписанными процедурами, и нет никакой корреляции между вакцинацией и возникшей инфекцией", — говорится в репортаже.

В Греции 27 января началась кампания по вакцинации населения, которую назвали "Операция Свобода". Для прививок используется вакцина компании Pfizer / BioNTech — единственная одобренная властями Евросоюза. Первыми прививку получают медработники и пожилые люди в домах престарелых. В первые дни был отмечен один случай аллергической реакции на вакцину.
С 27 декабря 2020 года по 3 января 2021 года проведено 3779 прививок. С 4 января по 20 января, согласно плану, будет завершен первый этап вакцинации медицинских работников, пожилых и служащих домов престарелых и реабилитационных центров. С 4 января к девяти больницам, которые уже проводят вакцинацию, будут добавлены 42 новые больницы, что позволит проводить более 5 тысяч вакцинаций ежедневно, сообщил Минздрав.
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В мире , Минздрав РФ , ЕС , Pfizer
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