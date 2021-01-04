Ассанжа доставили в суд на оглашение решения по экстрадиции в США 

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж доставлен из тюрьмы Белмарш в лондонский Центральный уголовный суд на оглашение решения по его экстрадиции в США . Об этом пишет РИА Новости.

В зале суда его поддерживает гражданская жена Стелла Моррис, а также главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон уточняет агентство.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

RT ведёт прямую трансляцию от здания лондонского суда, где оглашается решение по делу об экстрадиции Ассанжа.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

В конце мая 2019 года американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.