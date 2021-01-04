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Трамп планирует выступить в Джорджии с победной речью 

runews24.ru 1 час назад
Трамп выступит с «победной» речью в Джорджии
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп планирует выступить с победной речью в штате Джорджия, где победу одержал кандидат в президенты Джозеф Байден.
Как сообщили в пресс-службе администрации Белого дома, поводом для поездки Трампа станет поддержка кандидатов-республиканцев на втором туре выборов в Сенат, которые состоятся 5 января.
В расписании Трампа на понедельник, 4 января, с утра запланировано много встреч и телефонных звонков.
Одновременно с поездкой будет опубликован телефонный разговор нынешнего главы Белого дома с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп пытался уговорить пересчитать голоса.
Власти Джорджии три раза пересчитывали голоса избирателей на выборах, каждый раз побеждал Байден. В итоге голоса выборщиков штата отошли ему.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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