Кравченко на своей странице в Facebook напомнил, что еще в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения «определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией».

Как отметил глава Национальной медицинской палаты Украины, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин.

«При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», — подчеркнул Кравченко.

В частности, он указал, что завершение третьей фазы испытаний вакцины от Pfizer /BioNTech запланировано на январь 2023 года, вакцины от Moderna — на октябрь 2022 года, AstraZeneca — на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года (проводится несколько исследований одновременно), Sinovac Biotech — май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года (проводится несколько исследований одновременно).

Касательно российской вакцины Кравченко сообщил, что по «Спутнику V» также проводится несколько исследований одновременно, а завершение третьей фазы запланировано на апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.

Генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, между тем, сообщил о срыве контракта по вакцине от COVID-19.