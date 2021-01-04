Белорусская церковь сделала заявление о протестах

"Не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами — это основной вклад. Осторожность в делах, поступках. Все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния", — сказал митрополит в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.