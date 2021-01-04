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Белорусская церковь призвала не допустить новых протестов в стране 

РИА Новости 48 минут назад
Белорусская церковь сделала заявление о протестах
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал граждан к исправлению ошибок и покаянию в неправильных действиях во избежание новой волны протестов в стране.

"Не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами — это основной вклад. Осторожность в делах, поступках. Все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния", — сказал митрополит в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.

Ранее, 31 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пересечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов.
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В мире , Александр Лукашенко , РПЦ , Минск
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