Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Выборы в США: Трамп умолял отдать ему победу в Джорджии 

Вероника Полынина 1 час назад
Трамп попросил пересчитать голоса в его пользу в Джорджии
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, чтобы тот пересчитал голоса в его пользу. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на аудиозапись часового телефонного разговора между Трампом и Раффенспергером.
Издание сообщает, что в ходе разговора американский президент попеременно ругал Раффенспергера, пытался льстить ему, умолял его действовать и пригрозил ему уголовным преследованием.
В свою очередь, Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса пытались объяснить Трампу, что он не прав, и что победа Джо Байдена в штате была справедливой. Трамп отвергал их аргументы и призывал пересчитать голоса.

«Итак, смотрите. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти потерянные 11780 голосов. Потому что мы выиграли штат», — сказал президент.

Во время разговора Трамп также постоянно повторял фразу: «Не может быть, чтобы я потерял Джорджию».
Позже Трамп сообщил о разговоре с Раффенспергером в Twitter, написав, что тот не захотел отвечать на вопросы о мошенничестве с бюллетенями, «мертвыми душами» и др.

«При всем уважении, президент Трамп, но то, что вы говорите, неправда. Правда выйдет наружу», — ответил ему Раффенспергер.

Как сообщал «Рамблер», 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования. Действующий глава государства Дональд Трамп получил 232 голоса, его соперник Джо Байден — 306. Для победы было необходимо получить 270 голосов.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
Комментарии 2
В мире , Дональд Трамп , Джозеф Байден
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение