Трамп попросил пересчитать голоса в его пользу в Джорджии

Президент США Дональд Трамп оказывал давление на госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, чтобы тот пересчитал голоса в его пользу. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на аудиозапись часового телефонного разговора между Трампом и Раффенспергером.

Издание сообщает, что в ходе разговора американский президент попеременно ругал Раффенспергера, пытался льстить ему, умолял его действовать и пригрозил ему уголовным преследованием.

В свою очередь, Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса пытались объяснить Трампу, что он не прав, и что победа Джо Байдена в штате была справедливой. Трамп отвергал их аргументы и призывал пересчитать голоса.

«Итак, смотрите. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти потерянные 11780 голосов. Потому что мы выиграли штат», — сказал президент.

Во время разговора Трамп также постоянно повторял фразу: «Не может быть, чтобы я потерял Джорджию».

Позже Трамп сообщил о разговоре с Раффенспергером в Twitter, написав, что тот не захотел отвечать на вопросы о мошенничестве с бюллетенями, «мертвыми душами» и др.

«При всем уважении, президент Трамп, но то, что вы говорите, неправда. Правда выйдет наружу», — ответил ему Раффенспергер.

Как сообщал «Рамблер», 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования. Действующий глава государства Дональд Трамп получил 232 голоса, его соперник Джо Байден — 306. Для победы было необходимо получить 270 голосов.