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Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса в его пользу 

Прайм и ещё 1 10 минут назад
Трамп попросил пересчитать голоса в его пользу в Джорджии
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу, свидетельствует запись разговора, которую публикует Washington Post.
В разговоре участвовал Райан Джермени, юрисконсульт госсекретаря.
Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум, в одном случае слова президента звучат как угроза.

"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста", — заявляет Трамп.

"Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли штат", — говорит Трамп.
Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.
Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232.
Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Washington Post , США
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