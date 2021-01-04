В Грузии родился зеленый щенок

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В Грузии родился редкий зеленый щенок 

РИА Новости и ещё 6 9 часов назад
Щенок зеленого цвета родился под новый год в грузинском селе города Ахалцихе (региона Самце-Джавахети) под Новый год, хозяева дали ему имя Гринч, сообщает телекомпания "Рустави 2".

"В селе Ахалцихского района родился зеленый щенок. Владелец собаки говорит, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка. Зеленого щенка, рожденного под Новый год, семья Месаркишвили назвала Гринчем", — сообщает ТВ.

Гринч появился на свет вместе с семью братьями и сёстрами.
Рождение собаки с зеленым оттенком — крайне редкий случай. Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.
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