В Грузии родился зеленый щенок

"В селе Ахалцихского района родился зеленый щенок. Владелец собаки говорит, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка. Зеленого щенка, рожденного под Новый год, семья Месаркишвили назвала Гринчем", — сообщает ТВ.