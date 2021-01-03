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Новый состав конгресса США приступил к работе 

РИА Новости и ещё 2 31 минуту назад
Новый состав конгресса США приступил к работе
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил в воскресенье к работе в условиях, когда контроль над сенатом еще не определился.
Палата представителей провела первую сессию, также на сессию собрался сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса.
Демократы в новом составе сохранили, хотя и в ослабленном виде, контроль над палатой представителей, сейчас у них 222 голоса против 211 у республиканцев. В одном округе победитель еще не определен, а в другом избранный конгрессмен Люк Летлоу скончался от коронавируса незадолго до сессии конгресса.
Как ожидается, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет переизбрана на новый двухлетний срок. Пелоси контролирует фракцию демократов с 2003 года, оппозиция ей ограничена.
При этом республиканец Митч Макконнелл может потерять место лидера большинства в сенате по результатам довыборов сразу в двух округах Джорджии 5 января. Если демократы победят в обоих округах, счет по сенаторам станет 50:50, и будущая вице-президент Камала Харрис в своем качестве председателя сената сможет голосовать за демократов при равном распределении голосов.
Новый состав конгресса приступает к обязанностям незадолго до общей сессии 6 января, где должна быть утверждена победа демократа Джо Байдена на президентских выборах. Часть республиканцев в обеих палатах, как ожидается, выскажет возражения против утверждения Байдена, хотя и не имеет практических шансов на успех. Действующий президент Дональд Трамп поражение на выборах не признает.
Кроме того, демократы намерены в очередной раз поднять в сенате в ближайшее время вопрос о прямых выплатах налогоплательщикам в размере 2 тысячи долларов на человека. До последнего времени республиканцы блокировали эти попытки.
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В мире , Митч Макконнелл , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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