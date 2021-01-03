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Москва

США и Китай разошлись во мнении об «эпицентре пандемии» 

Вероника Полынина 1 час назад
Новый коронавирус появился из-за утечки в китайской правительственной лаборатории в Ухане. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Мэтью Поттинджер, утверждает The Daily Mail.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником вируса», — якобы сказал Поттинджер, выступая на недавней Zoom-конференции с британскими официальными лицами.

Советник добавил, что отказ Пекина разрешить журналистам посетить правительственную лабораторию, которая находится в 18 км от уханьского рынка, только усилил подозрения, что это и есть «эпицентр пандемии».
Накануне МИД Китая высказал свою версию о происхождении COVID-19. По словам главы ведомства Ван И, исследования показывают, что пандемию вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру.
Daily Mail отмечает, что сделанные Поттинджером комментарии связаны с подготовкой команды экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к вылету в Ухань, чтобы выяснить, как началась пандемия. Критики опасаются, что расследование будет лишь ширмой, учитывая влияние Китая на ВОЗ.
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В мире , Видео , МИД , ВОЗ , Daily Mail
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