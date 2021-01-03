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Москва

На Украине рассказали о срыве контракта по вакцине от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 7 минут назад
Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 и дешевле по меньшей мере на 1 доллар за дозу, заявил генеральный директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов.
В середине декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
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По его словам, по состоянию на 18 декабря 2020 года с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями минздрава, "но не министром". Позднее Степанов на совещании у премьер-министра "вдруг сообщает", что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку госпредприятие требует банковскую гарантию на предоплату.

"Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через минздрав. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в минздраве", — написал Жумадилов в Facebook.

Он добавил, что то ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить госпредприятие от прямых переговоров, министр выдал это требование к поставщикам "как угрозу срыва".

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам", — отметил он.

Кроме того, Жумадилов добавил, что "пока для заказа российского продукта, в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований".
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии в Украине заболело — 1 074 093 человека (4576 за минувшие сутки); выздоровело — 728 865 человек; летальных случаев — 18 854.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Видео , Денис Шмыгаль , Виктор Медведчук , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Максим Степанов , Владимир Путин , Минздрав РФ , МИД , ВОЗ
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