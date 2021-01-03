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Германия может продлить общенациональный локдаун 

News.ru 1 час назад
Германия, вероятно, продлит общенациональный локдаун, срок которого истекает 10 января, так как количество выявляемых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти, несмотря на принятые меры.
Федеральный канцлер Ангела Меркель и региональные политики будут обсуждать продление ограничений во вторник, 5 января, сообщает Reuters.

Цифры [по новым случаям COVID-19] всё ещё высоки, поэтому мы должны продлить ограничения. Это лучше, чем ослабить карантинный режим слишком рано, а затем, возможно, уже через пару недель, решать новые сложные проблемы, — заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Власти Германии ранее ввели дополнительные ограничения на период праздников, включающие закрытие ресторанов и большинства магазинов. Несмотря на это, инфекция продолжила активно распространяться, количество летальных исходов в отдельные дни превышает тысячу.
По данным Института Роберта Коха, за последние сутки в Германии выявили 10 315 новых случаев COVID-19, за этот же период скончались 312 человек. Число жертв болезни за всё время пандемии достигло 34 272.
Как передавал NEWS.ru, продлить локдаун призвали немецкие врачи. Медики считают преждевременным ждать облегчения пандемии из-за вакцинации.
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В мире , Видео , Ангела Меркель , Йенс Шпан , Reuters , Германия
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