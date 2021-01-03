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Китай отказался от статуса главной мусорной сверхдержавы мира 

Lenta.ru 2 часа назад
Китай отказался от статуса главной мусорной сверхдержавы мира
Фото: Reuters
Китай отказался от статуса главной мусорной сверхдержавы мира и полностью прекратил импорт твердых бытовых отходов (ТБО) из-за рубежа. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды Китая.
Запрет на ввоз в страну твердых бытовых отходов вступил в силу с 1 января. Однако под него не подпадает часть стального лома, который продолжит импортироваться для дальнейшей переработки и использования.
Китай начал ввозить мусор, такой как пластмасса, бумага и металлы, в качестве вторсырья еще в 1980-х годах. В результате страна стала крупнейшим в мире импортером твердых бытовых отходов (ТБО). К 2016 году Китай ввозил более половины всех ТБО планеты. Практика, с одной стороны, способствовала стремительному экономическому росту страны, обеспечивая ее предприятия сырьем, а с другой — била по экологии, поскольку не все предприятия занимались переработкой и утилизацией добросовестно.
В 2017 году в ходе массовой проверки выяснилось, что более 60 процентов китайских предприятий нарушают законы об охране окружающей среды, пишет «Синьхуа». Власти страны начали последовательно запрещать импорт новых категорий бытовых отходов и решили полностью отказаться от ввоза мусора с 2021 года. Ожидается, что полный запрет не только развернет внимание КНР в сторону переработки собственного мусора, но и заставит такие государства, как США и Великобритания, отправлявшие свои отходы в Китай, глубже задуматься о собственной культуре потребления.
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В мире , Синьхуа , Китай
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