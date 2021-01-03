Китай отказался от статуса главной мусорной сверхдержавы мира и полностью прекратил импорт твердых бытовых отходов (ТБО) из-за рубежа. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды Китая.

Запрет на ввоз в страну твердых бытовых отходов вступил в силу с 1 января. Однако под него не подпадает часть стального лома, который продолжит импортироваться для дальнейшей переработки и использования.

Китай начал ввозить мусор, такой как пластмасса, бумага и металлы, в качестве вторсырья еще в 1980-х годах. В результате страна стала крупнейшим в мире импортером твердых бытовых отходов (ТБО). К 2016 году Китай ввозил более половины всех ТБО планеты. Практика, с одной стороны, способствовала стремительному экономическому росту страны, обеспечивая ее предприятия сырьем, а с другой — била по экологии, поскольку не все предприятия занимались переработкой и утилизацией добросовестно.