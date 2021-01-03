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Москва

Эпидемиолог заявил, что из-за новой «Болезни X» не стоит паниковать 

News.ru 35 минут назад
Бояться новой пандемии из-за сообщений о появлении новой смертельной «болезни X» не стоит, заявил замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Я думаю, что опасаться новой пандемии пока преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах, — отметил Горелов, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что выявленные симптомы не всегда говорят об инфекционной болезни.
Ранее учёный Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эбола, предупредил о возможном появлении смертельно опасной «болезни X». Профессор сделал такое заявление после того, как выявил у одной из пациенток ранние симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие похожие заболевания дали отрицательные результаты.
По мнению Муембе-Тамфума, женщина может стать нулевым пациентом нового заболевания. Болезнь, предполагает учёный, такая же заразная, как коронавирус, но смертность от неё может достигнуть 50–90% от смертности Эболы.
Существование «болезни X» считается только гипотезой, однако Муембе-Тамфум уверен, что человечеству угрожает целый ряд вирусов. Новые патогены, передающиеся от животных к человеку, обязательно появятся, подчеркнул профессор, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Видео , Общество , Александр Горелов , Роспотребнадзор , РИА Новости
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