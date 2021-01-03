Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео 

Первые акции протеста в 2021 году проходят в воскресенье в столице Белоруссии . Жители Минска устроили протестные шествия в разных концах города. Видео публикует Tut.by.

Сообщается, что акции состоялись в Уручье и Сухарево и в районе улиц Захарова и Пулихова. Кроме того, сегодня возле факультета журналистики Белорусского государственного университета устроили пикет в поддержку задержанных журналистов.