Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео 

Первые акции протеста в 2021 году проходят в воскресенье в столице Белоруссии. Жители Минска устроили протестные шествия в разных концах города. Видео публикует Tut.by.
Сообщается, что акции состоялись в Уручье и Сухарево и в районе улиц Захарова и Пулихова. Кроме того, сегодня возле факультета журналистики Белорусского государственного университета устроили пикет в поддержку задержанных журналистов.
Напомним, массовые протесты проходят в Белоруссии с лета 2020 года. Они начались после выборов президента страны 9 августа, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко.