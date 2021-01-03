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Москва

Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео 

Алевтина Жаркова 48 минут назад
Первые акции протеста в 2021 году проходят в воскресенье в столице Белоруссии. Жители Минска устроили протестные шествия в разных концах города. Видео публикует Tut.by.
Сообщается, что акции состоялись в Уручье и Сухарево и в районе улиц Захарова и Пулихова. Кроме того, сегодня возле факультета журналистики Белорусского государственного университета устроили пикет в поддержку задержанных журналистов.
Напомним, массовые протесты проходят в Белоруссии с лета 2020 года. Они начались после выборов президента страны 9 августа, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко.
В мире , Видео , Общество , Александр Лукашенко
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