Число жертв схода оползня в Норвегии увеличилось до пяти 

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Спасатели обнаружили на месте происшествия 31-летнего мужчину, его личность уже установлена, сообщает местная пресса.

Трагедия произошла 30 декабря в городке Аск неподалёку от Осло. Гигантский оползень разрушил 13 домов. Пропавшими без вести числятся 10 человек, в том числе двое детей и беременная женщина.

Поисковая операция началась только 1 января, так как существовала опасность схода нового оползня. Спасатели эвакуировали 700 местных жителей. Сегодня на место трагедии должен прибыть король Харальд V.