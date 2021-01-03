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Москва

Число жертв схода оползня в Норвегии увеличилось до пяти 

Говорит Москва 1 час назад
Число жертв схода оползня в Норвегии увеличилось до пяти
Фото: РИА Новости
Спасатели обнаружили на месте происшествия 31-летнего мужчину, его личность уже установлена, сообщает местная пресса.
Трагедия произошла 30 декабря в городке Аск неподалёку от Осло. Гигантский оползень разрушил 13 домов. Пропавшими без вести числятся 10 человек, в том числе двое детей и беременная женщина.
Поисковая операция началась только 1 января, так как существовала опасность схода нового оползня. Спасатели эвакуировали 700 местных жителей. Сегодня на место трагедии должен прибыть король Харальд V.
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В мире , Происшествия , Норвегия , Осло
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