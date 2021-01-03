Североамериканский Штат Калифорния опубликовал данные, согласно которым отделения интенсивной терапии больше не могут принимать пациентов, сообщают американские медиа.

Врач отделения неотложной помощи Марко Рандаццо заявил СМИ, что часто можно «положить кого-то только тогда, когда пациент с коронавирусом умирает». По всей Калифорнии в больницах находятся более 21 тыс. пациентов, из них 4,5 тыс. — в отделениях интенсивной терапии.

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Как сообщает CTV News, в Калифорнии также не хватает мест в моргах.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний прогнозируют, что только в ближайшие три недели более 80 тыс. человек могут умереть от коронавируса, сообщает RT.

Ранее медсестра, работающая в «красной зоне» одной из калифорнийских больниц, опубликовала видео, в котором сообщила о нехватке лекарств и аппаратов ИВЛ. Она рассказала, что персонал работает на износ, а пациенты «мрут как мухи»