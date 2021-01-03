Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео 

Испании полиция штурмовала заброшенный завод и разогнала незаконную вечеринку. Для того, чтобы попасть на его территорию, стражам порядка пришлось с помощью спецтехники убрать валуны.

В пригороде Барселоны примерно 300 человек устроили рейв-дискотеку в Новый год. На нелегальное празднование, которое длилось 40 часов, съехались испанцы, бельгийцы и французы — всем им грозит штраф до 3000 евро. Организаторы же могут заплатить до 600 000 евро.