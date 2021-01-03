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Москва

Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В Испании полиция штурмовала заброшенный завод и разогнала незаконную вечеринку. Для того, чтобы попасть на его территорию, стражам порядка пришлось с помощью спецтехники убрать валуны.
В пригороде Барселоны примерно 300 человек устроили рейв-дискотеку в Новый год. На нелегальное празднование, которое длилось 40 часов, съехались испанцы, бельгийцы и французы — всем им грозит штраф до 3000 евро. Организаторы же могут заплатить до 600 000 евро.
Ранее сообщалось, что во Франции во время незаконной массовой вечеринки сожгли полицейский автомобиль.
В мире , Видео , Европа , Происшествия
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