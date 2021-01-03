Оппоненты белорусской власти проводят в воскресенье акции протеста в разных районах Минска, оппозиция их не анонсировала, как это делала ранее.
Люди выходят на прогулки с бело-красно-белыми флагами. По сообщению белорусского информационного портала Onliner, небольшие по численности марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево. Его участники скандируют "Живе Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!" ("Верим! Может! Победим!").
На опубликованных в Telegram-каналах видеороликах видно, что на акции вышли и жители улиц Захарова и Пулихова, а также Беды, прилегающей улицы в районе станции метро "Спортивная". Солидарность с журналистами выражают участники акции, которая проходит около факультета журналистики Белорусского госуниверситета.
Также в Уручье утром вдоль проспекта Независимости в цепь выстраивались и сторонники власти с красно-зелеными флагами.
Пока о задержаниях не сообщается, однако незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" на своем сайте рассказал, что в первые дни нового года правоохранительными органами были задержаны на отдельных акциях не менее 10 человек.
Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Протесты в последнее проходят в новом формате, чаще во дворах районов и не столь многочисленные как ранее. 29 декабря на пресс-конференции экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не свернуты, они приобрели новые формы — это районные шествия, флешмобы, перфомансы. Оппозиции считает, что централизованные акции могут возродиться весной.