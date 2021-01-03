Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Минске в первое воскресенье года оппоненты власти вышли на акции протеста 

ТАСС 30 минут назад
Оппоненты белорусской власти проводят в воскресенье акции протеста в разных районах Минска, оппозиция их не анонсировала, как это делала ранее.
Люди выходят на прогулки с бело-красно-белыми флагами. По сообщению белорусского информационного портала Onliner, небольшие по численности марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево. Его участники скандируют "Живе Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!" ("Верим! Может! Победим!").
На опубликованных в Telegram-каналах видеороликах видно, что на акции вышли и жители улиц Захарова и Пулихова, а также Беды, прилегающей улицы в районе станции метро "Спортивная". Солидарность с журналистами выражают участники акции, которая проходит около факультета журналистики Белорусского госуниверситета.
Также в Уручье утром вдоль проспекта Независимости в цепь выстраивались и сторонники власти с красно-зелеными флагами.
Пока о задержаниях не сообщается, однако незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" на своем сайте рассказал, что в первые дни нового года правоохранительными органами были задержаны на отдельных акциях не менее 10 человек.
Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Протесты в последнее проходят в новом формате, чаще во дворах районов и не столь многочисленные как ранее. 29 декабря на пресс-конференции экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не свернуты, они приобрели новые формы — это районные шествия, флешмобы, перфомансы. Оппозиции считает, что централизованные акции могут возродиться весной.
ТАСС: последние новости
В США от рук вандалов пострадали дома лидеров демократов и республиканцев в Конгрессе В США от рук вандалов пострадали дома лидеров демократов и республиканцев в Конгрессе Посол Ирана заявил, что Тегеран и Москва готовят встречу по вопросу вакцин от коронавируса Посол Ирана заявил, что Тегеран и Москва готовят встречу по вопросу вакцин от коронавируса В Минздраве Украины указали на невозможность регистрации вакцины "Спутник V" В Минздраве Украины указали на невозможность регистрации вакцины "Спутник V"
Комментарии 66
В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом
00:48
Самолет рухнул на жилой дом
Происшествия В мире
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
00:57
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение