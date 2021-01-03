Оппоненты белорусской власти проводят в воскресенье акции протеста в разных районах Минска, оппозиция их не анонсировала, как это делала ранее.

Люди выходят на прогулки с бело-красно-белыми флагами. По сообщению белорусского информационного портала Onliner, небольшие по численности марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево. Его участники скандируют "Живе Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!" ("Верим! Может! Победим!").

На опубликованных в Telegram-каналах видеороликах видно, что на акции вышли и жители улиц Захарова и Пулихова, а также Беды, прилегающей улицы в районе станции метро "Спортивная". Солидарность с журналистами выражают участники акции, которая проходит около факультета журналистики Белорусского госуниверситета.

Также в Уручье утром вдоль проспекта Независимости в цепь выстраивались и сторонники власти с красно-зелеными флагами.

Пока о задержаниях не сообщается, однако незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" на своем сайте рассказал, что в первые дни нового года правоохранительными органами были задержаны на отдельных акциях не менее 10 человек.