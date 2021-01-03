Число жертв COVID-19 в США превысило 350 тысяч 

Число жертв коронавируса в США превысило 350 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 350 186, всего в США заразились 20 427 780 человек.

По информации университета, во всем мире с начала пандемии выявили более 84,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,8 миллиона пациентов с COVID-19.