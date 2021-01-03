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Число жертв COVID-19 в США превысило 350 тысяч 

РИА Новости 1 час назад
Число жертв COVID-19 в США превысило 350 тысяч
Фото: Reuters
Число жертв коронавируса в США превысило 350 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 350 186, всего в США заразились 20 427 780 человек.
По информации университета, во всем мире с начала пандемии выявили более 84,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,8 миллиона пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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