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На Украине на ходу загорелся поезд с пассажирами 

ИА Regnum 58 минут назад
На Украине на ходу загорелся поезд с пассажирами
Фото: РИА Новости
На Украине 2 января загорелся пассажирский поезд сообщением «Николаев-Ивано-Франковск-Рахов», в котором на момент возгорания находились 228 пассажиров и 26 проводников, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 2 января в 10:40 (11:40 мск). Возгорание произошло на железнодорожной станции города Радивилов (Ровенская область).
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар произошел в кузове №1 второй секции в районе мотор-компрессора редуктора внутри кузова локомотива.
Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание с помощью огнетушителей. Уточняется, что никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы из поезда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области на территории структурного подразделения «Укрзализныци» сгорел пассажирский вагон, в котором обнаружили тела двух погибших.
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В мире , Происшествия , Укрзализныця
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