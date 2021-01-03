Саудовская Аравия снимет запрет на въезд в страну 

Саудовская Аравия отменит запрет на въезд в страну, который был введен из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя министерства внутренних дел королевства.

Сообщается, что после открытия границ пассажиры без гражданства королевства до приезда в Саудовскую Аравию должны провести не менее 14 дней вне Великобритании, ЮАР и других стран, где происходит распространение нового штамма коронавируса. При этом прибывающие должны предоставить результаты ПЦР-теста, подтверждающие отсутствие заболевания.

Прибывающие в королевство должны будут провести в самоизоляции от 3 до 14 дней в зависимости от того, из какой страны они приехали, и пройти лабораторное ПЦР-исследование на COVID-19.