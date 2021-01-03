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Москва

Байден хочет сотрудничать с патриархом Варфоломеем 

News.ru 1 час назад
Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден ответил на поздравление константинопольского патриарха Варфоломея с победой на выборах главы государства. Он отметил, что надеется на сотрудничество с религиозным деятелем.
Для меня большая честь быть избранным следующим президентом Соединённых Штатов, и я понимаю, сколько работы предстоит нам впереди. Избранный вице-президент [Камала] Харрис и я возьмёмся за выполнение задач в период серьёзных глобальных вызовов — от коронавируса до изменения климата, которые выходят за рамки границ и требуют международного сотрудничества. Надеемся на сотрудничество с вами в это трудное время, — написал он.
Политик поблагодарил главу церкви за добрые слова и пожелания, а также выразил сожаление, что они ещё не провели телефонных переговоров. Байден отметил, что ждёт диалога.
В рукописной приписке к печатному тексту будущий американский лидер пожелал Варфоломею здоровья и написал, что «нам нужно ваше руководство», говорится на сайте патриарха.
Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что апелляционный суд 7-го округа США отклонил иск команды действующего президента Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов в штате Висконсин за недостаточностью предоставленных доводов для судебного разбирательства.
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Комментарии 1
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Висконсин
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