Байден хочет сотрудничать с патриархом Варфоломеем 

Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден ответил на поздравление константинопольского патриарха Варфоломея с победой на выборах главы государства. Он отметил, что надеется на сотрудничество с религиозным деятелем.

Для меня большая честь быть избранным следующим президентом Соединённых Штатов, и я понимаю, сколько работы предстоит нам впереди. Избранный вице-президент [Камала] Харрис и я возьмёмся за выполнение задач в период серьёзных глобальных вызовов — от коронавируса до изменения климата, которые выходят за рамки границ и требуют международного сотрудничества. Надеемся на сотрудничество с вами в это трудное время, — написал он.

Политик поблагодарил главу церкви за добрые слова и пожелания, а также выразил сожаление, что они ещё не провели телефонных переговоров. Байден отметил, что ждёт диалога.

В рукописной приписке к печатному тексту будущий американский лидер пожелал Варфоломею здоровья и написал, что «нам нужно ваше руководство», говорится на сайте патриарха.

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.